Tunus'ta "güvenlik güçleriyle tartışmakla" suçlanan muhalif lidere 1 yıl hapis cezası

Tunus'ta geçen yıl havalimanında güvenlik güçleriyle tartıştığı için hakkında dava açılan ve Askeri Mahkeme'de yargılanan Onur Koalisyonu Başkanı avukat Seyfeddin Mahluf, 1 yıl hapis ve 5 yıl meslekten men cezasına çarptırıldı.

Mecliste 18 milletvekili bulunan muhalif Onur Koalisyonu lideri Mahluf'un, Tunus kamuoyunda "havalimanı olayı" olarak bilinen soruşturma kapsamında Askeri Mahkeme'de devam eden davası bugün sonuçlandı.

Mahluf'un savunma ekibindeki avukat Semir Dilo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün görülen duruşmada müvekkiline 1 yıl hapis ve 5 yıl avukatlık mesleğinden men cezası verildiğini duyurdu.

Dilo, kararın nihai olmadığını belirterek, cezaya itiraz edeceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Tunus Havalimanı'nda Mart 2021'de yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf ve beraberindeki milletvekilleri duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Terörle ilişkili olduğu gerekçesi ile Tunus Askeri Mahkemesi tarafından "havalimanı olayına" ilişkin soruşturma başlatılmış; Mahluf ve yardımcısı Nidal Suudi tutuklu, diğer milletvekillerinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Mahluf ile Suudi, yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak 2022'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.