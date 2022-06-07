Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde - Son Dakika
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Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde

07.06.2022 12:51

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasını protesto eden hakimler, bir haftalık greve başladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasını protesto eden hakimler, bir haftalık greve başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevinden almasının ardından Tunus Hakimler Birliği greve başlama kararı aldıklarını duyurdu. Dün başlayan grev nedeniyle mahkeme salonları kapanırken, defin işlemleri izinleri ve acil görülmesi gereken terör davaları devam edecek. Tunus Hakimler Birliği Başkanı Anas Hamaidi yaptığı açıklamada, grevin görevden alınan hakimler yeniden işe alınana kadar devam edeceğini söyledi. Tunus Cumhurbaşkanı Said ise greve giden hakimlerin maaşlarının kesilmesi emri verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 Haziran'da yolsuzluk ve terör davalarının üstünü kapatma suçlamasıyla 57 hakimin görevden alınmasına ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlamıştı. Tunus Hakimler Birliği ise kararnamenin yayınlanmasının ardından başkentte düzenlenen ve bin yargıcın katıldığı toplantıda grev yapma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, meclisin yetkilerini dondurmuştu. Said 22 Eylül 2021'de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını cumhurbaşkanlığına bağlamıştı. Said, son olarak Şubat 2022'de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

(İHA)

Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde
Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde
Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde
Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde

YORUMLAR
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Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tunus'ta hakimler, görevden alınanlar için 1 haftalık grevde - Son Dakika

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