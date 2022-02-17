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Tunus'ta hakimlerden bir günlük iş bırakma eylemi - Son Dakika

Tunus'ta hakimlerden bir günlük iş bırakma eylemi

17.02.2022 15:57
Tunus'ta hakimlerden bir günlük iş bırakma eylemi

Tunus'ta idari hakimler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesini ve yerine geçici bir konsey oluşturmasını protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Tunus'ta idari hakimler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesini ve yerine geçici bir konsey oluşturmasını protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İdari Hakimler Sendikası Başkanı Rıfka el-Mubarek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine yeni bir konsey oluşturması yargıya yönelik darbedir. Konseye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini protesto etmek için sendika olarak bir günlük iş bırakma eylemi düzenliyoruz." dedi.

Grevin anayasal bir hak olduğuna vurgulayan Mubarek, "Anayasa'ya ve yargının bağımsızlık ilkesine aykırı olduğunu düşündüğümüz yeni kararnamede, geçici konseyde görev alacak hakimlerin grev hakları da ellerinden alınıyor. İdari Hakimler Sendikası olarak bu karara karşı çıkacağız, kimse grev hakkımızı elimizden alamaz." diye konuştu.

İdari Hakimler Sendikasının çağrısı üzerine düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemine katılımın yüzde 98 civarında olduğunu aktaran Mubarek, yürütme erkinin yargı organlarını tamamen kaldırdığını söyledi.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta hakimlerden bir günlük iş bırakma eylemi - Son Dakika


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