Son Dakika Haberleri: Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
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Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

43 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanmak için sıra beklenmesi Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanmak için sıra beklenmesi

Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Başkent Tunus'taki seçmenler, en-Nasır İlkokulunda oylarını kullandı.

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:09 Kaynak: AA
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