Son Dakika Haberleri: Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)
Son Dakika Güncel Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

12 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy vermeye gelenlerden detaylar Nebil el-Karvi'nin oy vermesi Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy vermeye gelenlerden detaylar

Nebil el-Karvi'nin oy vermesi

Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Nebil el-Karvi, başkent Tunus'taki Difaf el-Bahire İlkokulunda oyunu kullandı.

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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