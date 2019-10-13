Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kays Said'in oy vermeye gelmesi Kays Said'in oy vermesi Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:40 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kays Said'in oy vermeye gelmesi
Kays Said'in oy vermesi
Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Kays Said, başkent Tunus'taki en-Nasır İlkokulunda oyunu kullandı.
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