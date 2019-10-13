Son Dakika Haberleri: Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)
Son Dakika Güncel Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kays Said'in oy vermeye gelmesi Kays Said'in oy vermesi Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kays Said'in oy vermeye gelmesi

Kays Said'in oy vermesi

Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Kays Said, başkent Tunus'taki en-Nasır İlkokulunda oyunu kullandı.

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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