Tunus'ta halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Tunus'ta halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de yayımlandı

01.07.2022 01:09
Tunus'ta halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tunus'ta 25 Temmuz'da halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunus'ta 25 Temmuz'da halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek referandumda halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı Resmi Gazete'de kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam 10 bölüm ve 142 maddeden oluşan anayasa taslağında, sırasıyla genel hükümler, hak ve özgürlükler, yasama organı, yürütme organı, yargının konumu, yerel ve bölgesel yönetimler, Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna ilişkin hükümler, Yüksek Eğitim Kurulu, anayasa değişikliğine ilişkin hükümler ve geçiş sürecine ilişkin hükümler yer alıyor.

Anayasa taslağı hazırlama sürecinde tartışmalara neden olan, "Tunus'un dini İslam'dır" maddesi yeni anayasada yer almadı.

Yeni anayasa taslağında, "Tunus İslam ulusunun bir parçasıdır." maddesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, "Tunus'un dini İslam'dır." maddesinin yeni anayasada yer almayacağına ilişkin tartışmalara cevaben 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Yeni anayasada İslam hukukunun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Anayasada dini İslam olan bir devletten değil, dini İslam olan bir halktan bahsediyoruz." demişti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurmuştu.

25 Temmuz'da düzenlenecek referandumda, seçmenlere "Tunus Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını onaylıyor musun?" sorusu yöneltilecek, seçmen de "evet" ya da "hayır" pusulalarını kullanarak oylarını verecek.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

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