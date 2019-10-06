Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında (3)

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve Tunus'un Kalbi Partisi'nin Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, başkent Tunus'taki Difaf el- Buheyre İlkokulunda oyunu kullandı.