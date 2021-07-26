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Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti - Son Dakika

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

26.07.2021 14:50

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan'ı görevden almasıyla birlikte sokaklar karıştı. Darbe girişimine karşı halk sokaklara döküldü, Türkiye'den de tepki gecikmedi. Tunus halkının bir bölümü darbeyi memnuniyetle karşıladı, özellikle darbeyi organize eden ülke olarak lanse edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Paylaşımlarda, hükümetin düşürülmesini tebrik eden mesajlara yer verildi.

Tunus'ta geçen hafta başlayan gösteriler sonrasında dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Said, Başbakan'ı görevden aldığını duyurdu. Darbeyle birlikte askerler sokağa indi, Meclis ise kapatıldı.

PROTESTO DÜZENLENMİŞTİ

Tunus'ta son günlerde ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede başarısız olunduğu gerekçesiyle, hükümetin istifası isteniyordu. Bu nedenle bazı gruplar protestolar düzenleniyordu.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKANI GÖREVDEN ALDI

Pazar gece yarısına gelindiğinde ise Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve yeni bir ismi atayacağını dünyaya duyurdu. Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca donduran Cumhurbaşkanı Said, yayımladığı video mesajında bu kararı ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşullar nedeniyle almak zorunda kaldığını savundu. 63 yaşındaki siyasetçi ayrıca, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, yürütme yetkilerini kendisinin üsteleneceğini ve yeni bir başbakan atayacağını belirtti.

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk sokaklara döküldü! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

Kays Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye konuştu.

HALKIN BİR BÖLÜMÜ DARBEYİ KUTLADI

Kararın açıklanmasıyla askerler sokaklara indi, parlamento ile Nahda Partisi genel merkezi gibi bazı noktalara askerler yerleştirildi. Ayrıca havaalanı ve devlet televizyonu gibi yerlerde de askerler görüldü.

Hükümet ve meclisin feshedilmesini kutlayanlar da sokaklarda gösteriler yaptı. Devlet televizyonu, Kays Said'in de kutlama yapanların arasına kısa bir süreliğine katıldığını gösteren görüntüler yayınladı.

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk sokaklara döküldü! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

DARBE KARŞITLARI DA SOKAĞA İNDİ

Seçimle işbaşına gelen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi ise Kays Said'in aldığı kararı anayasa ve devrime karşı bir darbe olarak nitelendirdi.

Raşid Gannuşi ve bir grup Nahda milletvekili sabaha karşı meclise geldi ancak askerler tarafından içeri alınmadı. Gannuşi, bunun üzerine "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Bu açıkça anayasal bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında. Nahda'nın destekçileri ile Tunus halkını devrimi savunmaya çağırıyorum." dedi.

Sabah günün ağarmasıyla Nahda Partisi üyeleri ve darbeye karşı çıkanlar, Tunus Parlamentosu'nun önünde toplandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları protesto ediyor.

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

BAE'DEN KUTLAMA MESAJLARI YAĞIYOR

Ülkede tansiyon gittikçe yükselirken, darbeyi organize eden Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Paylaşımlarda, hükümetin düşürülmesini tebrik edenler ve Müslüman Kardeşler'in bittiğini kutlayanlar var.

TÜRKİYE'DEN DARBEYE TEPKİ GECİKMEDİ

Türkiye'den ise Tunus'taki darbeye peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop seçilmiş hükümeti hedef alan girişimi kınadı.

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" mesajını paylaştı.

Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

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Son Dakika Politika Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti - Son Dakika


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