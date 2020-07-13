Tunus'ta hükümet krizi kapıda - Son Dakika

Tunus'ta hükümet krizi kapıda

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Kays Said ve koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nden hükümetin geleceğine ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Kays Said ve koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nden hükümetin geleceğine ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

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Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Meclis Başkanlığını da yürüten Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin, yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Şura Konseyinin pazar günü gerçekleştirilen 41. oturumunun ardından başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Haruni, "Şura Konseyi, Gannuşi'yi uzlaşıya dayalı alternatif bir hükümet görüşü üzerinde anlaşmak için Cumhurbaşkanı Kays Said, partiler ve gruplarla müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirdi." dedi.

Haruni, ülkenin zorlu ekonomik koşullar altında bulunduğunu ve Başbakan Fahfah'ın durumunun ekonomik güçlüklerle mücadelesine izin vermediğini belirtti.

Ülkenin krizden çıkması konusunda Cumhurbaşkanı Said'in rolünün öneminin altını çizen Haruni, "dar siyasi hesaplardan" uzak bir anlaşmaya varılmasını umut ettiğini aktardı.

Erken seçim hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyen Haruni, erken seçime gidilmesi durumunda halihazırdaki sahnenin yeniden yaşanmaması için seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise şu an için yeni hükümet görüşmelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Başbakan Fahfah'ı kabul etti. Görüşmeye Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi de katıldı.

Görüşmede, "Cumhurbaşkanı ile bazı parti liderleri arasında yeni hükümet görüşmelerine ilişkin söylentiler iftiradan ibarettir." ifadelerini kullanan Said, Başbakan tam yetkisini elinde bulundurduğu sürece yeni hükümet için herhangi bir görüşme yapılmayacağını belirtti.

Said, bu türden görüşmelerin, Başbakan Fahfah'ın istifa etmesi ya da hakkında iddianame hazırlanması durumda yapılabileceğini kaydetti.

Fahfah hakkındaki belgeler yargıya sevk edildi

Öte yandan Tunus Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu, Başbakan Fahfah hakkındaki "çıkar çatışması şüphesi", "kazanç ve çıkar beyanlarıyla" ilgili belgeleri, yargıya ve Meclis Başkanı Gannuşi'ye sevk etti.

Ülkede anayasal bağımsız bir kurum olan Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun internet sayfasında yayımlanan haftalık bültende, Fahfah'ın çıkar ve kazanç beyanlarıya ilgili belgelerin yolsuzlukla mücadelede yetkili Ekonomi ve Mali Yargı Kurulundaki savcıya sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca Fahfah'ın sahip olduğu şirket taraflarıyla yapılan anlaşmalarda çıkar çatışması şüphesiyle ilgili belgelerin de Meclis Başkanı sıfatıyla talepte bulunan Gannuşi'ye gönderildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını kaydetti.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:09 Kaynak: AA

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