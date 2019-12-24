Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'den

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, siyasi partilerle bir aydan fazla süredir yapılan müzakerelerin başarısız olmasının ardından "tüm siyasi partilerden bağımsız, teknokrat hükümet" kurulması yönünde karar aldığını açıkladı.

Cemli, başkent Tunus'taki Ed-Diyafe Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulmasındaki ölçütlerinin; yetkinlik, dürüstlük ve yönetme yeteneği olduğunu söyledi.

"Şu andan itibaren hükümetin kurulmasını, kadın ve erkek, bağımsız, yetkinliğe sahip kişilerden oluşması için düzenleyeceğim." diyen Cemli, bu kişilerin herhangi bir taraf değil sadece başbakan önünde sorumlu olacağını vurguladı.

Cemli, hükümetin ana hatları hakkında ve ekonomik açıdan yapılan görüşmelerin çeşitli partilerin, temsilcilerinin ve uzmanların katılımıyla tamamlandığını aktardı.

Yönetim mekanizması konusunda ilerleme kaydettiklerine ve resmin netleştiğine işaret eden Cemli, yeni hükümetin etkin bir yöntemle çalışması ve mümkün olan en iyi sonuçları verebilmesi adına herkesle diyalog kurulduğunu belirtti.

Cemli, görüşmelerin bir aydan uzun süredir devam ettiğini ve tüm tarafları kapsadığını ifade ederek, ekonomi, finans, kültür ve medya alanlarından ulusal kimliklerle görüşmeler yapıldığını aktardı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, geçen cumartesi gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda şart sunulduğunu ve Tunus'un yararı için pek çok taviz verilmesinin ardından bir grup parti ile prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ancak bazı partilerin yönetim kadrosuyla görüştükten sonra istişarelerden çekildiğini aktaran Cemli, bu partilerin konumlarına saygı duyduklarını sözlerine ekledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık Pazar günü Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.