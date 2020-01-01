Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Son Dakika

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu

6 saat önce

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, bir süredir yürüttüğü temasların ardından kabine listesini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sundu.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu, System.String[]

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, bir süredir yürüttüğü temasların ardından kabine listesini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cemli'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Cemli'nin kabul sırasında kabine listesini Cumhurbaşkanı Said'e sunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Said'in, hükümete güvenoyu verilmesi amacıyla meclis genel kurulunda oylama tarihini belirlemesi için Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye mektup göndereceği kaydedildi.

Kabinedeki isimlere ilişkin ise herhangi bilgi verilmedi.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan 2019'un son dakikalarında paylaştığı videoda "yeni kabinenin üyelerini belirlediğini" söyleyen Cemli, bu kişilerin isimlerini açıklamamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.


Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu.


Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Kabine, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi
Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

Son Dakika Haberleri
02:46 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
02:03 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
01:56 İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Son Dakika
01:53 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 03:24:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]