Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin kabinesi teknokratlardan oluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin kabinesi teknokratlardan oluşuyor - Son Dakika

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin kabinesi teknokratlardan oluşuyor

6 saat önce

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunduğu kabinenin teknokratlardan oluştuğunu açıkladı.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin kabinesi teknokratlardan oluşuyor, System.String[]

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunduğu kabinenin teknokratlardan oluştuğunu açıkladı.

Başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Cemli, kabinenin bağımsız teknokrat isimlerden oluştuğunu ve bu listenin bir şekilde tüm partilerin desteğini almasını beklediğini söyledi.

Partilerin, teknokrat hükümetinin ülkenin menfaatine olduğunu bildiğini ifade eden Cemli, mecliste çoğunluğa sahip olan Nahda Hareketi Partisi'nin de buna onay verdiğini kaydetti.

Bakanların isimlerinin bugün açıklanacağını belirten Cemli, bakanlıkların birleştirilmesinin ülkenin içinde bulunduğu durumla başa çıkmada engel teşkil edeceğini, bu nedenle bakanlık sayısının (30 bakanlık) değiştirilmeyeceğini dile getirdi.

Cemli, oluşturduğu listenin yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğunu, yaş ortalamasının 50 olduğunu ve bazı bakanların eski hükümetlerde de görev aldığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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