Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, 25 bakan 3 devlet katibinin yer aldığı yeni bağımsız teknokrat hükümet oluşturduğunu açıkladı.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı, System.String[]

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, 25 bakan 3 devlet katibinin yer aldığı yeni bağımsız teknokrat hükümet oluşturduğunu açıkladı.

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunan Meşişi, düzenlediği basın toplantısında 25 bakan ve 3 devlet katibinin yer aldığı bağımsız teknokrat kabine oluşturduğunu belirtti.

Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e, Parlamentonun onayına sunacağı kabine listesini sunduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

Yeni kabinede yer alan bakanların isimleri şöyle:

1-Savunma Bakanı İbrahim el-Baltacı

2- İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin

3-Adalet Bakanı Muhammed Buste

4-Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi

5- Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li

6-İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Fadıl Kerim

7-Ulaştırma ve Lojistik Bakanı: Muaz Şakşuk

8-İskan ve Altyapı Bakanı Kemal Ummu ez-Zeyn

9-Devlet Mülkiyeti ve Emlak İşleri Bakanı Leyla Cefal

10-Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi

11- Diyanet İşleri Bakanı: Ahmed Azum

12-Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Akisa el-Bahri

13-Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Selva es-Sagir

14-Çevre ve Yerel İşleri Bakanı Mustafa el-Alevi

15-Kadın, Aile ve Yaşlı Bakanı İman Huveymil

16-Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi

17-Gençlik, Spor ve Profesyonel Entegrasyon Bakanı Kemal Dakiş

18-Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Muhammed Bu Said

19-Kültür Bakanı Velid ez-Zeydi

20-Turizm Bakanı Habib Ammar

21-Eğitim Bakanı Fethi es-Selaviti

22-Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Elfe bin Avde

23-Başbakan nezdinde Parlamentoyla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Hafsi

24-Başbakan nezdinde Anayasal Organlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkilerden Sorumlu Seriye el-Ceribi

25-Başbakan nezdinde Kamu Hizmetinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüsna bin Süleyman

26-Ekonomi ve Mali Bakanlığı Devlet Katibi Halil Şaturu

27-Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanlığı Devlet Katibi Muhammed Ali en-Nıfti

28- Gençlik ve Spor Bakanlığı Devlet Katibi Siham el-Iyadi

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 04:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı         
16:37
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Koltuktan motosiklet yaptı, gören dönüp bir daha bakıyor Koltuktan motosiklet yaptı, gören dönüp bir daha bakıyor         
13:50
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi         
12:22
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi         
11:36
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek         
09:49
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı         
09:02
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı         
07:58
Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidar kardeşinde Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidar kardeşinde         
07:25
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı         
03:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 05:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei