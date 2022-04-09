Tunus'ta iki teknenin batması sonucu 13 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika
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Tunus'ta iki teknenin batması sonucu 13 düzensiz göçmen öldü

09.04.2022 23:28
Tunus'ta iki teknenin batması sonucu 13 düzensiz göçmen öldü

Tunus açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Tunus açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, batan teknelerde bulunan 12 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

İki teknenin batması sonucu 13 Afrikalının hayatını kaybettiği olayda, 37 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Tunus makamlarından meydana gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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