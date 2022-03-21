Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı - Son Dakika
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Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı

21.03.2022 13:52
Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu 65 kişi yaralandı.

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu 65 kişi yaralandı.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin, Tunus'un merkez istasyonu yakınında çarpışması sonucu çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

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Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı - Son Dakika
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