Tunus'ta iklim değişikliği protestosu
51 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin pankart taşıyıp slogan atması Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesinde toplanan çok sayıda çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:19 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin pankart taşıyıp slogan atması Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesinde toplanan çok sayıda çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.
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