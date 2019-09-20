Son Dakika Haberleri: Tunus'ta iklim değişikliği protestosu
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Tunus'ta iklim değişikliği protestosu

51 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin pankart taşıyıp slogan atması Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesinde toplanan çok sayıda çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin pankart taşıyıp slogan atması Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesinde toplanan çok sayıda çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Tunus'ta iklim değişikliği protestosu

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:19 Kaynak: AA
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