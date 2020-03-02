Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı - Son Dakika

Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı

13 dakika önce

Tunus'ta ilk korona virüsü vakası onaylanırken, vaka sayısı Katar'da 7'ye ve İsrail'de ise 12'ye yükseldi.

Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı, System.String[]

Tunus'ta ilk korona virüsü vakası onaylanırken, vaka sayısı Katar'da 7'ye ve İsrail'de ise 12'ye yükseldi.


Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının onaylandığı duyururken, 40 yaşındaki hastanın İtalya'dan döndüğü belirtildi. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantinaya alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi. Virüs Orta Doğu ülkelerinde hızla yayılmaya devam ederken, Katar Sağlık Bakanlığı da onaylanan 4 yeni vakayla ülkede korona virüsü sayısının 7'ye yükseldiğini ve hastaların durumunun stabil olduğunu duyurdu.


Öte yandan İsrail'de de 2 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, toplam vaka sayısı 12'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı virüs tespit edilen 2 İsrail vatandaşının yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü bildirdi. Bakanlık, 2 hastanın da tedavileri gerçekleştirilmek üzere karantinaya alındığını belirtti.


Dünya genelinde toplam korona virüsü vaka sayısı 90 binin üzerindeyken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 binin üzerinde kaydedildi. - TUNUS

İsrail, Katar, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter ve Esed rejimi, karşılıklı konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı
Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]