Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kabus saçmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs, Tunus, Suudi Arabistan ve Senegal'e de sıçradı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Senegal'de de önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

İTALYA'DAN DÖNEN TUNUS VATANDAŞINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihtiyati önlemler kapsamında İran'dan gelen bir kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin Bahreyn üzerinden ülkeye geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın söz konusu kişiden numune alması için özel bir sağlık ekibi gönderdiği ve tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanın şu anda hastanede tecrit altında tutulduğu aktarıldı.

SENEGAL'DE, PARİS'TEN GELEN YOLCUDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.

İRAN'DA 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA'ya göre, şubatta İtalya'ya seyahat eden ve halihazırda Rusya'da yaşayan bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.