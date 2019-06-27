Son Dakika Haberleri: Tunus'ta intihar saldırısı (3)
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Tunus'ta intihar saldırısı (3)

1 saat önce

Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles de Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.
Tunus'ta intihar saldırısı (3)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:34 Kaynak: AA
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