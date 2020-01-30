Tunus'ta, İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma talebi - Son Dakika
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Tunus'ta, İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma talebi

1 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çifte vatandaşlığı bulunan İsrailli bir tenisçinin, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmasıyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Tunus'ta, İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma talebi, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çifte vatandaşlığı bulunan İsrailli bir tenisçinin, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmasıyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in, Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh ile bir araya gelerek Aaron Cohen isimli tenisçinin Fransa pasaportuyla Tunus'a girmesi ve tenis turnuvasına katılması konusunu görüştüğü belirtildi.

Said'in, Tunus'un İsrail ile ilişki kurmama konusundaki ilkesel tavrını hatırlattığı açıklamada, söz konusu oyuncunun ülkeye girmesinden sorumlu olanların belirlenmesi için soruşturma açılmasını istediği kaydedildi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri Isam eş-Şabi dün Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Said'i, İsrailli tenisçinin tenis turnuvasına katılması konusunda soruşturma açmaya çağırmıştı.

Şabi, söz konusu durumun, Filistin meselesinin Balfour Deklerasyonu'ndan sonraki en tehlikeli komplolardan biriyle karşı karşıya olduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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