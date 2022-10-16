Tunus'ta kaçtığı polislerce şiddete uğradığı öne sürülen gencin ölümü protesto edildi

Tunus'ta polisten kaçarken yaralandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin ölümü üzerine Başkent'te 2 gündür gösteriler düzenleniyor.

Gece Başkent'in Tedamun ve İntılaka bölgelerinde toplanan göstericiler, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Malik es-Selim'in güvenlik güçleri tarafından gördüğü şiddet nedeniyle öldüğünü öne sürerek, olayı protesto etti.

Güvenlik güçleri, dağılmaları yönündeki uyarılarına; taş, cam şişe, molotofkokteyli ve havai fişek atarak karşılık veren protestocuları dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Tunuslu Malik es-Selimi, boyun ve sırtından aldığı yaralardan dolayı yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Selimi, 14 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandıktan sonra olayla ilgili Başkent'te gösteriler başlamıştı.

Ölümüyle ilgili resmi makamlardan şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmayan Selimi'nin "güvenlik güçlerinden kaçarken vurulduğu" ile "kaçarken tırmandığı duvardan düşerek yaralandığı" şeklinde farklı iddialar dile getiriliyor.