Tunus Genel İşçi Sendikası: Grev hakkı kırmızı çizgimizdir - Son Dakika
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Tunus Genel İşçi Sendikası: Grev hakkı kırmızı çizgimizdir

16.06.2022 11:51
Tunus Genel İşçi Sendikası: Grev hakkı kırmızı çizgimizdir

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin tıkanması üzerine bugün başlattıkları genel grevi, "Grev hakkı kırmızı çizgimizdir.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin tıkanması üzerine bugün başlattıkları genel grevi, "Grev hakkı kırmızı çizgimizdir." sözleriyle savundu.

TGİS Genel Sekreteri Tabbubi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumlarında gerçekleştirilen bir günlük genel greve ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde greve giden 159 kamu kuruluşunda yaklaşık 500 bine yakın çalışanın bulunduğuna işaret eden Tabbubi, iş bırakma eylemine katılımın yüzde 96,22 olduğunu belirtti.

Tunus hükümetinin grevi yasaklamaya çalıştığını söyleyen Tabbubi, "Grev hakkı kırmızı çizgimizdir, grev hakkımızdan geri adım atmamız söz konusu olamaz." dedi.

Çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine ek olarak, daha iyi şartlarda ve ücretlerle hizmet verebilmesi için hükümetle yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyleyen Tabbubi, şunları kaydetti:

"Sosyal haklar ile ilgili yaptığımız müzakerelerde anlaşma sağlandı fakat hükümet bu anlaşmayı uygulamaktan kaçındı. Hükümet ciddi olsaydı çalışanlar için bir çözüm yolu sunardı."

"25 Temmuz kararları bizi bilinmezliğe sürüklüyor"

Başkent Tunus'un 270 kilometre güneyinde yer alan Safaks kentinde genel greve destek veren çalışanlar da TGİS Safaks şubesi önünde toplandı.

TGİS Genel Sekreter Yardımcısı Samir Şefi, sendika önünde yaptığı konuşmada, "Grev yapmak için grev yapmıyoruz, hedefimiz haklarımızı almak." dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan 25 Temmuz 2021'deki kararlarına atıfta bulunan Şefi, "Yıllarca başarısız politikaların uygulanması nedeniyle siyasi kriz yaşayan Tunus'un reforma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için 25 Temmuz kararlarını destekledik. Ancak geldiğimiz noktada 25 Temmuz kararlarının bizi bir bilinmezliğe sürüklediğini görüyoruz. Tunus'un geleceğini şekillendirmek için katılımcı reformlara ihtiyaç var." dedi.

Sendikanın hükümet ile görüşmeleri çıkmaza girdi

Tunus Genel İşçi Sendikası, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine 16 Haziran'da tüm kamu kurumlarında genel grev kararı aldığını duyurmuştu.

Sendikanın açıklamasında, "Tunus hükümetinin müzakere ilkelerine uymayan tutumu, imzalanan anlaşmaların uygulanmaması ve kamu kurumlarında reform niyetini destekleyen adımların atılmaması" gerekçesiyle genel grev kararı alındığı belirtilmişti.???????

Tunus'ta 11 Ekim 2021'de yemin ederek göreve başlayan Başbakan Necla Buden, Aralık 2021'den bu yana Tunus Genel İşçi Sendikası ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların talepleri doğrultusunda ikili müzakereler yürütüyordu.

Tunus'ta ekonomik ve siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

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Kaynak: AA

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