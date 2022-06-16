Tunus'ta kamu çalışanları, ücretlerin artırılması ve sosyal hakların iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle başkent Tunus'taki otobüs durakları, metro ve tren istasyonları boş kaldı.
Kaynak: AA
Tunus, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2) - Son Dakika
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