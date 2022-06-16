Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2) - Son Dakika
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Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2)

16.06.2022 15:45

Tunus'ta kamu çalışanları, ücretlerin artırılması ve sosyal hakların iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Tunus'ta kamu çalışanları, ücretlerin artırılması ve sosyal hakların iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle başkent Tunus'taki otobüs durakları, metro ve tren istasyonları boş kaldı.

Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2)
Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2)
Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2)
Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde (2) - Son Dakika

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