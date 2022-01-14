Tunus'ta "kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden" 2 kişi ev hapsine alındı - Son Dakika

Tunus'ta, kamu güvenliğine yönelik "ciddi tehdit" oluşturdukları gerekçesiyle 2 kişinin ev hapsine alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamu güvenliği için ciddi tehdit oluşturdukları konusunda kesin bilgiler bulunan 2 kişinin ev hapsine alındığı, bu kişilerden birinin yargıya intikal etmiş bir terör dosyasında adının geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, ev hapsi kararının, olağanüstü hal (OHAL) yasası ile kamu güvenliğini ve düzenini korumak için kişilerin ev hapsine alınmasına izin veren 26 Ocak 1978 tarihli Nizamnamenin beşinci bölümüne binaen alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin kimliklerini açıklamadı ancak yerel medyada bunların Hişam Kannu ile Bilhasan en-Nakkaş olduğu bilgisi yer aldı.

Kannu'nun, Devrimi Koruma Ulusal Birliği (LNPR) Yönetim Kurulu eski üyesi olduğu ve Nahda Hareketi ile Kerame (Onur) Koalisyonuna yakınlığıyla bilindiği, Nakkaş'ın da LNPR yetkililerinden olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Aralık 2021'de de Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.