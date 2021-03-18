Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler, maaşlarının artırılması için hükümetle imzalanan anlaşmaların uygulanmasını talep etti.

Yüzlerce kişi Mühendisler Sendikasının çağrısıyla başkent Tunus'taki hükümet meydanında bir araya geldi.

Devletin taahhütlerini yerine getirmesini isteyen göstericiler, "Hükümet bize dikkat et" ve "Mühendisler bu karanlık kalkana kadar öfkeli olacak" sloganları attı.

Ülkenin çeşitli vilayetlerindeki Mühendisler Sendikasının tüm yerel merkezlerinde de aynı taleple gösteriler düzenlendi.

Mühendisler Sendikası Başkanı Kemal Sahnun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetle yapılan anlaşmaların uygulanmamasının, tüm mühendislere açık bir hakaret ve devletin güvenilirliğine yönelik bir darbe olduğunu ifade etti.

Bu durumun da kamuda çalışan mühendislerin haklarını aramak için bir mücadeleye girmesine yol açtığını kaydeden Sahnun, 29 Mart'tan önce bir çözüme ulaşılmaması, çeşitli kamu kurumlarının mühendislerine ücret artışlarında eşit davranılmaması ve önceki anlaşmalara uyulmaması halinde greve gidebileceklerini belirtti.

Tunus hükümeti 2019 ve 2020 yıllarında, kamudaki mühendislerin ücretlerinin artırılması için Mühendisler Sendikası ile iki anlaşma imzalamış ve ikinci anlaşmada artışın bu mart ayı bitmeden uygulamaya konulması öngörülmüştü.