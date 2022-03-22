Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi - Son Dakika
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Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi

22.03.2022 21:36
Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi

Tunus'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi sahnelendi.

Tunus'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi sahnelendi.

Başkent Tunus'ta yer alan Kültür Kenti'nde düzenlenen festivale katılan kukla sanatçısı Cemal Fatih Polat, Tunuslu seyircilerine "Dünya Yıldızları Şovu" adlı gölge oyununu sergiledi.

Gölge oyununa "Karagöz" gösterisi ile başlayan Polat, aralarında Aşık Veysel, Cem Karaca, Elvis Presley, Pavarotti, Fazıl Say ve Zeki Müren gibi ünlü sanatçıların da bulunduğu kuklalarıyla gösterisine devam etti.

Gösteride yer alan sanatçıların seslendirdikleri eserlerle birlikte, perde arkasında sundukları performans çoğunluğunu çocukların oluşturduğu seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Kukla sanatçısı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu seyircilerin karşısına ilk defa çıktığı için mutlu olduğunu belirtti.

Polat, "Tunus'ta kukla festivali kapsamında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gece festival kapsamında ikinci gösterime çıkacağım. Tunus'ta Karagöz kültürü bilindiği için gösteriler yoğun geçiyor." diye konuştu.

Gösterisinin ardından fotoğraf çektirmek isteyen seyircileri sahneye davet eden Polat, izleyicilere ve bu festivale katılmasına destek olan Tunus Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Tunus Kültür Kenti'nde 26 Mart'a kadar sürecek olan 3. Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'ne 19 ülkeden çok sayıda kukla sanatçısı katılıyor. Festival programında birçok gösterinin yanı sıra gölge oyunu ve kukla sanatı üzerine 44 atölye çalışması da yer alıyor.

Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde Karagöz gösterisi
Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde Karagöz gösterisi
Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde Karagöz gösterisi
Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde Karagöz gösterisi

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Necip Fazıl Kısakürek, Fatih Polat, Karagöz, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde 'Karagöz' gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'nde "Karagöz" gösterisi - Son Dakika
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