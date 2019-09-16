Tunus'ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gidiyor

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sandık çıkış anketleri ve adayların ofislerinden yapılan açıklamalara göre, anayasa profesörü Kais Sayed ve tutuklu medya patronu Nabil Karvi, ikinci tura kalma ihtimali yüksek adaylar. Kesin sonuçların Salı günü açıklanması bekleniyor.

Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20'den fazla aday yarıştı. İlk aşamada sonuçlarla ilgili kesin bir bilgi edinmek zor olsa da, sandık çıkış anketlerine göre Sayed ve Karvi'nin ikinci tura kalması bekleniyor.

Sayed, ilk sonuçların gelmesinin ardından yaptığı konuşmada "Şu anda Tunus halkı amacına ulaşıyor ve var olan meşru çerçeve içerisinde devrim yapmaya devam ediyor. Bu, Tunus halkının dünyaya verdiği bir derstir: Meşruiyete önem veriyor ve aynı zamanda devrim yapmaya devam ediyor." dedi.

Karvi'nin seçim kampanyası boyunca sözcülüğünü yapan Hatem Mliki de yaptığı açıklamada, "Bugün mutluyuz çünkü ulaştığımız rakamlara göre Sayın Nabil Karvi ikinci tura kaldı." dedi.

56 yaşındaki Karvi, kurduğu bir yardım derneği üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçları işlediği gerekçesiyle yaklaşık bir aydır cezaevinde. Suçlamaları reddeden medya patronu, yoksulluğa dikkat çekmek ve çözüm bulmak için yardım derneğini kurduğunu söylüyor. Seçim kampanyasını da bunun üzerinden sürdürüyor.

Karşıtları, Karvi'yi sahip olduğu televizyon kanalı üzerinden seçim sürecinde propaganda yapmakla suçluyor.

2011'den bu yana ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi

2010'da ülkede başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan ayaklanmalar sonrasında, Cumhurbaşkanı Bin Ali devrilmiş ve yapılan ilk demokratik seçimlerde Beji Said Essebsi galip gelerek 2014'te göreve gelmişti.

Temmuz ayında 92 yaşındaki Essebsi'nin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke, Pazar günü yeniden seçime gitti.

Pazar günkü seçim sırasında Essebsi'nin eşi 83 yaşındaki Saide Farhat da hayatını kaybetti.

Seçimlere kadar Meclis Başkanı Muhammed Ennasor, görevi geçici olarak devralmıştı.

Seçimde ikisi kadın 26 aday yarıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 45'te kalmış görünüyor.

Salı günü açıklanması beklenen kesin sonuçlara göre eğer hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamamışsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura çıkacak.

İkinci turda kazanan aday 5 yıl süreyle göreve gelecek. Tunus'ta cumhurbaşkanları savunma, dışişleri ve ulusal güvenlik gibi kritik konularda söz sahibi. Başbakan ise iç politikayı ilgilendiren diğer konulardan sorumlu.

Ülkede parlamento seçimleri ekim ayında yapılacak.

2016'da başbakanlık koltuğuna oturan Yusuf Şahed de cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıştı. 43 yaşındaki başbakan, kamu harcamalarını kısarak ülkenin dış borçlarını azaltmaya çalıştı, göz dışında yüzü kapatan örtülerin giyilmesini kamu kurumlarında yasakladı. 2019'um başında ise partisinden ayrılıp "Çok Yaşa Tunus" (Tahya Tounes) isimli partiyi kurdu ve daha seküler bir politika izleyeceğini açıkladı.

2010'da Tunus'ta başlayıp diüer Kuzey Afrika ve ardından Ortadoğu ülkelerine yayılan ayaklanmalar, birçok ülkede darbelerle sonuçlandı ya da hala süren iç savaşlara evrildi. Ancak Tunus, ciddi sorunlarla baş etmeye devam etse de, demokratik seçimlere giden ve hatta adayların canlı yayında tartıştığı tek ülke oldu.

2018'de ülkedeki ekonomik kriz, protesto gösterilerine yol açtı. Hükümetin kemer sıkma önlemlerine karşı bütün ülkede haftalar süren gösteriler düzenlenmişti.

İşsizlik, arka arkaya cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine giden Tunus'taki başlıca sorunlardan biri.