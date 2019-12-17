Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak - Son Dakika

Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak

7 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinden çekilen Demokratik Akım Partisi, Nahda'nın getirdiği yeni teklifin ardından tekrar görüşmelere katılacağını duyurdu.

Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinden çekilen Demokratik Akım Partisi, Nahda'nın getirdiği yeni teklifin ardından tekrar görüşmelere katılacağını duyurdu.

Demokratik Akım Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Basın Sözcüsü Muhammed el-Arabi el-Cellasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı isimlerin ara buluculuk etmesi ve Nahda'nın yeni bir teklifle gelmesinin ardından parti olarak koalisyon görüşmelerine katılma kararı aldık." dedi.

Nahda'nın yeni teklifinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Cellasi, teklifin, İdari Reform Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının Demokratik Akım'a verilmesini öngördüğünü söyledi.

Cellasi, "Teklifin detaylarını görüşmek üzere hükümeti kurmakla görevli Habib el-Cemli ve siyasi ortaklarımızla bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Muhammed Abbu, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını kendisi ve diğer bazı partilerin çıkarına kullanmak isteyen Nahda Hareketi ile çalışmamız mümkün değil." diyerek görüşmelerden çekildiğini duyurmuştu.

Parlamento'da 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi ile 15 milletvekili olan Halk Hareketi kurulacak koalisyonda Adalet, İçişleri, İdari Islahat Bakanlıklarını almakta ısrar ediyordu.

Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
00:12 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
00:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:06 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus - Son Dakika
00:06 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
00:05 Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi yeniden müzakerelere katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]