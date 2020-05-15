Tunus'ta koalisyon liderleri

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, koalisyon hükümetindeki çatlakları gidermek için koalisyon bünyesindeki partilerin liderleriyle buluştu.



Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Fahfah, koalisyon bünyesindeki parti ve blok liderleriyle dün akşam Başbakanlık konutunda verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.



Açıklamada, "Bu görüşme, Tunus'un içinde bulunduğu zor şartlarla mücadele, reformlar için uygun ortamın oluşturulması ve istikrarın sağlanması konusunda iş birliği ile istişareyi güçlendirme yolunda iyi bir fırsat yarattı." denildi.



Görüşmeye, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Muhammed Abbu, Halk Hareketi Genel Sekreteri Milletvekili Zuheyr el-Mağzavi, Yaşasın Tunus Partisi lideri Yusuf Şahid ve Ulusal Reform bloku başkanı Hassune en-Nasifi'nin katıldığı aktarıldı.



Öte yandan yerel medyada, görüşmenin koalisyon partileri arasında anlaşmazlık ve gerginliğin sürdüğü dönemde gerçekleştirilen görüşmenin, çatlakları gidermek amacıyla gerçekleştirildiği haberleri yer aldı.



Tunus medyasında son dönemde koalisyonda ve siyasi partiler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19), fakirlik ve yolsuzluk gibi meselelerin öne sürüldüğü çok derin anlaşmazlıkların yaşandığı ifade ediliyor.



Nahda'dan "çatlak" açıklaması



Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi, dün mecliste diğer partilerden ayrılan milletvekilleriyle yeni bir meclis grubu oluşturmak için "partiler içindeki çatlakları beslemeye yönelik çabalar olduğunu" açıklamıştı.



"Meclis koridorlarında, diğer partilerden ayrılan milletvekilleriyle yeniden bir grup kurulması" ve "bazı partiler arasındaki ayrışmanın beslenmesine ilişkin kulisler yapıldığı" ifade edilen açıklamada, "Tunus'un Kovid-19 ve fakirlikle mücadelesinde başarılı olması için uzlaşı ve söz birliğine en fazla ihtiyaç duyduğu günlerde bu tür çabaların sadece siyasi tıkanıklığı ve ayrışmayı daha fazla besleyeceği" vurgulanmıştı.



Hükümette gerilim hakim



Nahda Hareketi, Tunus'ta geçen yıl ekim ayında yapılan seçimleri birinci tamamlamış ancak hükümeti kurmayı sağlayacak çoğunluğu elde edememişti. Nahda, ilk başta hükümeti kurmayı denemiş ancak parlamentodan yeterli güvenoyu alamayınca Cumhurbaşkanı Kays Said'in görevlendirdiği İlyas Fahfah, uzun müzakerelerin ardından geniş bir koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştı.



Buna karşın önce aynı koalisyon içinde yer almayı reddeden daha sonra bir araya gelmek zorunda kalan Nahda Hareketi, Halk Hareketi, Demokratik Akım gibi partiler arasında görüş ayrılıkları sonucunda karşılıklı açıklamalarla gerilim devam etmişti.