Tunus'ta korona virüs cezaevine sıçradı - Son Dakika

Tunus'ta korona virüs cezaevine sıçradı

Tunus'ta korona virüs salgının başlamasından bu yana ilk kez bir cezaevinde korona virüs vak'ası görüldüğü belirtildi.

Tunus'ta korona virüs cezaevine sıçradı, System.String[]

Tunus'ta korona virüs salgının başlamasından bu yana ilk kez bir cezaevinde korona virüs vak'ası görüldüğü belirtildi.


Tunus'ta korona virüs salgını cezaevine sıçradı. Tunus Hapishaneler Genel İdaresi sözcüsü Soufiane Mezgiş yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez cezaevinde korona virüs vak'ası kaydedildiğini söyledi. Mezgiş, sınırdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan ve El Kaf kentindeki Al-Dair hapishanesine gönderilen bir yabancı uyruklu mahkumda korona virüs tespit edildiğini belirtti. Hapishanelerde karantina için uygun alanlar bulunduğunu ifade eden Mezgiş, "Bu kişiyle temas eden küçük bir mahkum grubuna da test yapıldı" dedi. Tunuslu yetkililer, yabancı uyruklu mahkumu kimliği ile ilgili açıklama yapmadı.


Son verilere göre bin 146 korona virüs vak'asının görüldüğü Tunus'ta bugüne kadar virüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti. - TUNUS

Tunus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Tunus'ta korona virüs cezaevine sıçradı - Son Dakika Dünya

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