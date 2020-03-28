Son Dakika › Güncel › Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
17 dakika önce
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 39 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tunus'ta böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Resmi verilere göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 30 artarak 227'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Son Dakika Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı