Tunus'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Tunus'ta, koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 18 Mart'tan itibaren 18.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının ardından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden başkent Tunus'taki Habib Bourguiba Caddesinin de boş olduğu gözlendi.