Tunus'ta koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika

Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında 4 Nisan'a kadar deniz sınırını ve İtalya'yla ülke arasındaki hava sınırını kapatırken, toplu namazları askıya aldı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, resmi televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri açıkladı.

Fahfah, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla deniz sınırının ve İtalya ile hava sınırının kapatıldığını, cuma da dahil cemaat namazlarının askıya alındığını söyledi.

Fransa'ya uçak seferlerini günde bire, Mısır, İngiltere, İspanya ve Almanya'ya ise haftada bir sefere düşürdüklerini aktaran Fahfah, tüm futbol ligi maçlarının ve spor etkinliklerinin seyircisiz yapılacağını, yurt dışından gelenlerin tamamının evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulacağını ifade etti.

Tüm kültürel etkinlikler, bilimsel konferanslar, toplantılar ve fuarların iptal edildiğini belirten Fahfah, lokantalar, kafeler ve eğlence yerlerinin yerel saatle 16.00'da kapatılması kararı aldıklarını dile getirdi.

Fahfah, bu uygulamaların mevcut şartlarda 4 Nisan'a kadar geçerli olacağını dile getirerek, gelişmelere göre bu sürenin kısalmasının veya uzamasının mümkün olduğunu söyledi.

Fahfah ayrıca, özel okullar da dahil tüm okullarda eğitime 28 Mart'a kadar ara verildiğini sözlerine ekledi.

Tunus Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 16 olduğu belirtilmişti.