Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika
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Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

11 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 38'e yükseldi.

Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e yükseldi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 38'e yükseldi. Filistin'de vaka sayısı 449 oldu.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 1 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 38'e çıktığını bildiren Bakanlık, toplam vaka sayısını da 879 olarak açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal eş-Şahra, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 449'a yükseldiğini belirtti.

Şahra, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu kaydetti.

Filistin, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:02 Kaynak: AA

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