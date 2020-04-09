Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24'e yükseldi - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan bir hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 5 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybının 24'e, toplam vaka sayısının ise 628'e ulaştığı aktarıldı.

Salgınla mücadelede yeni tedbirler

Öte yandan Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi yeni önlemi devreye soktu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, genel karantinaya uymayanlar hakkında kanunların gereğinin yapılacağı ve para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bu hafta cuma gününün istisnai olarak tatil ilan edildiği belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, iki gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan genel karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini ifade etmişti.

Tunus'ta 22 Mart'tan bu yana salgınla mücadele kapsamında genel karantina uygulanıyor.