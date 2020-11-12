Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

12.11.2020 07:17
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 100 kişiye ulaştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 100 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1529 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 100'e, vaka sayısı 74 bin 522'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 750 oldu.

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi, yaptığı açıklamada, gelecek pazartesinden itibaren ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırma şartı getirildiğini duyurdu.

Mehdi, ayrıca gelenlere iki hafta süreyle karantina uygulanacağını belirterek ülkede Kovid-19 kaynaklı sağlık durumunun kısmen istikrarlı olduğunu dile getirdi.

Tunus, Ölü, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı         
00:56
Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi         
23:53
İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi         
23:09
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor         
17:19
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 07:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei