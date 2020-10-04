Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu - Son Dakika

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu, System.String[]

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili resmi televizyon kanalından açıklamalarda bulunan Meşişi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta sürecek yeni tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Meşişi, tüm vatandaşların kapalı kamusal alanda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Kültürel, sportif, politik, bilimsel veya ticari nitelikteki tüm gösteri ve toplantıların yanı sıra kamusal ve özel kutlamaların da her yerde yasaklandığını kaydeden Meşişi, sağlık protokollerinin eğitim, öğretim ve sosyal kurumlarda ve halka açık alanlarda katı şekilde uygulanacağını vurguladı.

Sağlık protokollerini uygulamayan herhangi bir alanın derhal kapatılacağını ve ihlallerin caydırılmasında gevşeklik gösterilmeyeceğini belirten Meşişi, kapsamlı karantina uygulamasına gidilmeyeceğini söyledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 03:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Trabzonspor maçı sonrası göbek atan Sumudica'nın takımdan gönderilmesi gündemde Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden
"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi         
22:11
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı         
12:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk alanında 2 NAVTEX yayınladı Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk alanında 2 NAVTEX yayınladı         
09:05
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 04:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei