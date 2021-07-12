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Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 144 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 144 kişi yaşamını yitirdi

12.07.2021 00:53
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 144 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 592 vaka tespit edildiği, 144 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 288 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 16 bin 388'e, vaka sayısının 497 bin 613'e yükseldiği, 393 bin 305 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta, 2 milyon 138 bin 25 kişinin Kovid-19 aşısının ilk dozunu, 623 bin 77 kişinin de ikinci dozunu vurulduğu aktarıldı.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ile Kovid-19'la alakalı gelişmelerin ele alındığı görüşmede Prens Muhammed, ülkesinin Tunus'a 500 bin doz aşı göndereceğini iletti.

Tunus, içinde bulunduğu sağlık krizi nedeniyle çeşitli ülkelerden Kovid-19 aşısı desteği alıyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 144 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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