Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 157 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 473 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 473 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 971 kişinin iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta toplam can kaybı 16 bin 651'e, vaka sayısı 510 bin 396'ya yükselirken, 406 bin 349 kişi ise sağlığına kavuştu.

Öte yandan Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam Meşişi Katar Sahra Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Meşişi, "Ülke içinde ve dışında el ele vererek, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak salgına karşı topyekun savaşmak gerekiyor." ifadesini kullandı.