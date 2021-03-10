Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi

10.03.2021 05:07
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 614 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 614 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 43 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, hastalıktan bugüne kadar ölenlerin sayısının ise 8 bin 268'e ulaştığı belirtildi.

Yapılan testler sonucu 614 kişinin de enfekte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 238 bin 613 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan 205 bin 176'sının iyileştiği kaydedildi.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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