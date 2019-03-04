Tunus'ta Kritik Zirve
1 saat önce
Arap ülkelerinin içişleri ve adalet bakanları, Tunus'ta düzenlenen İçişleri Bakanları Konseyi ve Adalet Bakanları Konseyi toplantısında bir araya geldi.
Arap ülkelerinin içişleri ve adalet bakanları, Tunus
'ta düzenlenen İçişleri Bakanları Konseyi ve Adalet Bakanları Konseyi toplantısında bir araya geldi. Arap ülkelerinin içişleri bakanları ve adalet bakanları Tunus'ta bir araya geldi. Arap Birliği
Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da katıldığı İçişleri Bakanları Konseyi ve Adalet Bakanları Konseyinde 40 bakanın yanında diplomatlar da yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, siber suçlar, organize suçlar, yasa dışı göç ve terörle mücadelede ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. Arap içişleri ve adalet bakanları, zirvenin sonunda güvenlik ve terörle mücadele çabalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi anlaşma imzaladı.
(Najeh Krimi/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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