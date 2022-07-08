Tunus'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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Tunus'ta Kurban Bayramı hazırlıkları

08.07.2022 12:42

Tunus'un başkenti Tunus'taki Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Tunus'un başkenti Tunus'taki Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Tunuslular, başkentte kurulan küçükbaş hayvan pazarında bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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