Tunus'ta "Libya Siyasi Diyalog Forumu" bugün başlıyor - Son Dakika

Tunus'ta "Libya Siyasi Diyalog Forumu" bugün başlıyor

09.11.2020 08:35

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'ta bugün başlayacak Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, "Libya'nın çatışmaların darboğazından çıkması için büyük bir fırsat" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'ta bugün başlayacak Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, "Libya'nın çatışmaların darboğazından çıkması için büyük bir fırsat" olduğunu söyledi.

Williams, UNSMIL öncülüğünde düzenlenen ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geleceği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" öncesinde açıklamalarda bulundu.

Forum faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Williams, "uzlaşma ve barış için Libyalıların kendi aralarında bir diyalog başlatmakla görevlendirildiklerini" kaydetti.

Williams, "Muhatapların sorumluluk taahhüdü ve konferanstan çıkacak kararlara bağlılığı ile Libya'nın, çatışmaların darboğazından çıkması için önünde büyük bir fırsat var." diye konuştu.

2019 Berlin Konferansı sonuçları ve 2015 Suheyrat Anlaşması'nın bu görüşmelerin siyasi çerçevesini oluşturacağını aktaran Williams, "6 gün içinde bir dizi karara varacaklarını ve yol haritasını çizmek için bunlara saygı duyulması gerektiğini" ifade etti.

Williams, diyalog forumunda, ülkede seçimlerin yapılmasına yönelik bir yol haritası belirlemek için çalışılacaklarını belirterek, "Libya'daki geçiş hükümeti dönemlerine bir son vermek için buradayız." dedi.

"Libya için taviz verme ve uzlaşma yönünde bir irade hissettiklerine" işaret eden Williams, toplu çözümlere ulaşmak için organize ekip çalışmasına vurgu yapacaklarını ve forumun katılımcılarına yüklendikleri sorumluluğu hatırlattıklarını söyledi.

Willams, ayrıca, "Libya siyaseti ve kurumlarının şeffaflığı için, ortak çıkarı kişisel çıkarların üzerinde tutan bir karara varmaya çalıştıklarını" ekledi.

Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu bugün başlıyor
Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu bugün başlıyor
Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu bugün başlıyor
Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu bugün başlıyor

Williams, UNSMIL, Tunus, Libya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tunus'ta 'Libya Siyasi Diyalog Forumu' bugün başlıyor - Son Dakika


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