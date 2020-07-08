Tunus'ta lise bitirme sınavları Kovid-19 önlemleri gölgesinde başladı - Son Dakika

Tunus'ta lise bitirme sınavları Kovid-19 önlemleri gölgesinde başladı

Tunus'ta lise bitirme sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde başladı.

Tunus'ta lise bitirme sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde başladı.

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Ülkede her yıl genellikle haziranın başında yapılmasına rağmen bu yıl Kovid-19 nedeniyle daha geç başlayan lise bitirme sınavlarına yaklaşık 133 bin öğrenci giriyor.

Sağlık Bakanlığınca onaylanan protokolde; sınava girecek öğrencilerin maske kullanması, ateşlerinin ölçülmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve sınav salonlarında 12'den fazla öğrencinin bulunmaması şartı getirildi.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan sıkı sağlık tedbirleri kapsamında başlayan sınav maratonu, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

"Öğrenciler için zor bir yıldı"

Sınava giren öğrencilerin verlilerinden Muhsin Bittayyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki sınav atmosferinin öğrenciler için hayli zor olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde okulların bir ay tatil edildiğini, ertelendiğini belirten bir başka veli Suad el-Meslusi de "Bu yıl öğrenciler için kolay değildi. Öğrencilerin sorular karşısında zorlanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Meslusi, sınav sırasında alınan önlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sınavın yapıldığı enstitülerin, öğrencilere koruyucu maske ve dezenfektan tedarik ettiğini, ateşlerinin ölçüldüğünü aktaran Meslusi, tüm bu önlemlerin güven verici olduğunu sözlerine ekledi.

Tunus'ta son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi, 1205 vaka tespit edildi.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta lise bitirme sınavları Kovid-19 önlemleri gölgesinde başladı - Son Dakika
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