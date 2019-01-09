Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Lise Öğretmenlerinden Maaş Protestosu

Tunus'ta Lise Öğretmenlerinden Maaş Protestosu

1 saat önce

Tunus'taki lise öğretmenleri, ülkenin çeşitli bölgelerinde maaşlarının artırılması ve eğitim kurumlarında reform yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta Lise Öğretmenlerinden Maaş Protestosu, System.String[]
Tunus'taki lise öğretmenleri, ülkenin çeşitli bölgelerinde maaşlarının artırılması ve eğitim kurumlarında reform yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta Lise Eğitim Sendikası'nın çağrısı üzerine yüzlerce öğretmen, ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) merkezi önünde toplandı. Göstericiler okulların altyapısının iyileştirilmesi için "eğitimin özelleştirilmesine hayır" sloganları attı.

Lise Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Saad Yakubi, yaptığı basın açıklamasında "Tüm illerde eylemler düzenleyerek bölgesel öfke günlerini başlattık. 23 Ocak'ta da öfke günleri protestolarına devam edeceğiz. 6 Şubat'ta ulusal bir öfke günü düzenlenecek." dedi.

Herkesi ciddi bir şekilde "müzakere masasına oturulması" yönünde baskı yapılması için çaba harcamaya çağıran Yakubi, "Tek çözüm yolu müzakereler. Hükümetin cevap vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde, gerilim devam edecek ve hükümet durumun sorumluluğunu üstlenecek." diye konuştu.

Eğitim Bakanlığının müzakere yapmak istemediğini ileri süren Yakubi, bazı yasal aşırılıklar ve provokasyonlar bulunduğunu, bunlardan birinin de Sidi Bu Zeyd kentinde öğretmenlerden birinin gözaltına alınması ve çocuklara ideolojisini dayatmakla suçlanması olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı Hatim bin Salim, daha önce öğrencilerin kırmızı çizgileri olduğunu ve bakanlığın öğrencilerin haklarını savunmak için yasal araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğini, krizi çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti.

Lise öğretmenleri, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:52:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Lise Öğretmenlerinden Maaş Protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]