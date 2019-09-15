Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
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Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti.
Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, annesinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Şaziliye Ferhat Kaid es-Sibsi, 1 Ağustos 1936'da Tunus'ta doğdu.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), 25 Temmuz'da başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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