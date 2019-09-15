Son Dakika Haberleri: Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti

1 saat önce

Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti.

Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti, System.String[]

Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti.

Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, annesinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Şaziliye Ferhat Kaid es-Sibsi, 1 Ağustos 1936'da Tunus'ta doğdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), 25 Temmuz'da başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, İngiliz bayrağının üstünde sevgilisiyle poz verdi
Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı Bengü'nün kızı Zeynep'le yaptığı paylaşım yüz binden fazla beğeni aldı Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:50:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]