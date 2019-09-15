Son Dakika Haberleri: Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti

1 saat önce

Tunus'ta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi yaşamını yitirdi.

Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti, System.String[]

Tunus'ta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi yaşamını yitirdi.

Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, annesi Şaziliye Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şaziliye es-Sibsi, 1 Ağustos 1936'da Tunus'ta doğmuştu.

Tunus eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi 25 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tunus'ta Sibsi'nin vefat etmesi üzerine Kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı. 7 milyon 88 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tunuslular sandık başına gitti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bengü'nün kızı Zeynep'le yaptığı paylaşım yüz binden fazla beğeni aldı
Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı 600 bin liralık arabayı "Tüm kızlara 1,50 şansı diliyorum" notuyla paylaşan Ece Seçkin'e tepki yağdı Manken Özge Ulusoy, makyajsız pozuyla büyüledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:55:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]