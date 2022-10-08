Tunus'ta Mevlit Kandili Kayravan kentinde on binlerin katılımı ile kutlandı

Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayravan kentinde on binlerce kişinin katılımı ile Mevlit Kandili idrak edildi.

Her yıl farklı etkinlikler ile Tunus'un genelinde kutlanan Mevlit Kandili, Afrika'nın ilk camilerinden biri olan Ukbe Bin Nafi Camisi'nin bulunduğu Kayravan'da binlerce kişinin katılımı ile kutlandı.

Ukbe Bin Nafi Camisindeki programa katılan Turizm Bakanı Muhammed Aziz Bin Hüseyin, yaptığı açıklamada, Kayravan kentindeki Mevlit Kandili etkinliğinin uluslararası alanda en büyük kutlamalardan biri olduğunu belirtti.

Bir hafta boyunca kentte çeşitli etkinlikler ile kutlanan Mevlit Kandili süresince, farklı sufi grupları seslendirdikleri ilahiler ile sokak sokak geziyor.

Bu yıl, Cezayir, Endonezya ve Suriye'den de grupların katıldığı etkinlikler, ülkenin her tarafından ziyaretçilerin akınına uğradı.

Ukbe Bin Nafi Cami İmamı Şeyh el-Tayyib el-Gazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş ile günümüz arasında Mevlit Kandili kutlama etkinliklerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

Eskiden sadece Ukbe Bin Nafi Camisi'nde düzenlenen dini etkinlikler ile Mevlit Kandili'nin ifa edildiğini belirten Gazi, "Kayravan, her yıl Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü vesilesiyle kutlamalara ev sahipliği yapar. Kentin atmosferini değiştiren bu kutlamalarda gençler, çocuklar ve aileler mutluluk içerisinde Peygamberimizin doğumunu kutlar." dedi.

Hicri 50'nci yılda inşa edilen Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camisi, Kuzey Afrika İslami mimarisinin ilk seçkin örneklerinden biri olmasıyla dikkati çekerken, geleneksel ve tarihi çevresiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin başlıca uğrak yerleri arasında bulunuyor.