Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Son Dakika
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Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

08.10.2022 11:22

Sidi Ukba Ulu Camisi'nden detay görüntüler Tunusluların Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etmesi Namaz kılan ve Kuran-ı Kerim okuyan Tunuslular Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi ile röportaj Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi'nin hutbe...

Sidi Ukba Ulu Camisi'nden detay görüntüler

Tunusluların Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etmesi

Namaz kılan ve Kuran-ı Kerim okuyan Tunuslular

Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi ile röportaj

Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi'nin hutbe vermesi

ilahilerin söylenmesi ve gençlerin dans etmesi

Tunuslu kadınlar ellerinde kına ile figürler çizmesi TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Tunuslular, Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etti.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Son Dakika

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