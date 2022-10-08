Tunuslu kadınlar ellerinde kına ile figürler çizmesi TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Tunuslular, Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etti.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Son Dakika

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