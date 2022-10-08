Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

Sidi Ukba Ulu Camisi'nden detay görüntüler
Tunusluların Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etmesi
Namaz kılan ve Kuran-ı Kerim okuyan Tunuslular
Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi ile röportaj
Sidi Ukba Ulu Camisi'nin imam hatibi Şeyh el-Teyyib el-Gazzi'nin hutbe vermesi
ilahilerin söylenmesi ve gençlerin dans etmesi
Tunuslu kadınlar ellerinde kına ile figürler çizmesi TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Tunuslular, Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etti.
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